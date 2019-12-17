Дочь Успенской запретила ей рожать с помощью ЭКО

17.12.2019, 17:30, Разное

Несколько месяцев назад Любовь Успенская заявила о своем решении стать матерью во второй раз. Вот только дочь певицы запретила ей рожать с помощью ЭКО.
У королевы шансона уже есть взрослая наследница, однако в свои 65 лет она вдруг задумалась об еще одном ребенке. Сначала Успенская решила обратиться к суррогатной матери, вспомнив примеры многих представителей шоу-бизнеса. Пугачева и Киркоров в свое время воспользовались данной услугой и сейчас воспитывают прекрасных детей, в связи с чем артистке ничего не мешает повторить опыт коллег. Затем знаменитость передумала и остановилась на варианте беременности с помощью процедуры ЭКО. Исполнительница даже объявила кастинг на донора среди мужчин, но в результате отказалась от данной идеи.

По словам Успенской, Татьяна запретила ей рожать, банально приревновав звездную родительницу к будущему родственнику. Скорее всего, доводы оказались очень убедительными, ведь исполнительница послушала наследницу и публично заявила об отказе заводить ребенка. «Мама, я у тебя одна, и больше не будет других дочерей и сыновей!» — процитировала певица слова дочери. Многие недоброжелатели изначально считали, что артистка не станет матерью снова. Кроме этого, согласно предположениям подписчиков, звезда сообщала об ЭКО лишь в целях пиара.



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