C симптомами астмы связали бактерии в верхних дыхательных путях

Научные специалисты из США провели исследование, направленное на изучение астмы. В результате им удалось связать данное заболевание с бактериями в верхних дыхательных путях.

На сегодняшний день, согласно статистике, в США более 6 миллионов детей в возрасте до 18 лет страдают от астмы. Данное заболевание имеет разные формы, однако их лечение является одинаково сложным. Эксперты тщательно изучали заболевание и определили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях наблюдаются бактерии Stapholococcus, Streptolococcus и Moraxella. У детей с более легкой формой заболевания были замечены бактерии других видов.

В исследовании приняли участие 214 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Пока экспертам не удалось определить причинно-следственную связь симптомов астмы и микробиома верхних дыхательных путей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Депутата от партии «Яблоко» Дарья Беседина спросила мэра Москвы Сергея Собянина, чувствует ли Собянин свою ответственность перед участниками митингов, которые подверглись уголовному преследованию. Собянин ответил, что ответственность за то, что пострадали участники летних несогласованных митингов в столице, лежит на «провокаторах», которые «погнали людей под дубинки». Собянин подчеркнул, что ни в одной стране и городе мира […]