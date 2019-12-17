C симптомами астмы связали бактерии в верхних дыхательных путях

17.12.2019, 17:30, Новости дня

Научные специалисты из США провели исследование, направленное на изучение астмы. В результате им удалось связать данное заболевание с бактериями в верхних дыхательных путях.

На сегодняшний день, согласно статистике, в США более 6 миллионов детей в возрасте до 18 лет страдают от астмы. Данное заболевание имеет разные формы, однако их лечение является одинаково сложным. Эксперты тщательно изучали заболевание и определили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях наблюдаются бактерии Stapholococcus, Streptolococcus и Moraxella. У детей с более легкой формой заболевания были замечены бактерии других видов.

В исследовании приняли участие 214 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Пока экспертам не удалось определить причинно-следственную связь симптомов астмы и микробиома верхних дыхательных путей.



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