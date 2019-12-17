Медики назвали главные симптомы переизбытка токсинов в организме человека

Токсины поступают в организм человека вместе с вредными продуктами, загрязненным воздухом и водой. Медики назвали главные симптомы данной проблемы, на которые стоит обратить внимание.

Если вредные вещества накапливаются в тканях, человек жалуется на постоянную усталость даже при полноценном ночном отдыхе. Также токсины становятся виновниками развития ожирения, нарушая работу гормонов.

Медики добавили в список симптомов запор, сигнализирующий об интоксикации организма. В результате возникают воспалительные процессы в кишечнике и проблемы с органами ЖКТ. Кожа реагирует на негативные процессы сыпью и аллергией, а также у человека возникают экзема и псориаз. Токсины провоцируют образование камней в желчном пузыре, неприятный запах изо рта и головную боль, а также из-за них начинается отложение жировой ткани в области живота.

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