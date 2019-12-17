Гарри Галкин назвал «Осторожно, листопад!» любимой песней в исполнении матери

Максим Галкин в очередной раз показал поклонникам в Instagram трогательные семейные кадры. На них сын телеведущего и Пугачевой Гарри назвал «Осторожно, листопад!» своей любимой песней в исполнении матери.

В сюжете можно увидеть, как юморист проводит время с детьми. Дочь знаменитостей Лиза Максимовна аккуратно вырезала из салфеток снежинки, а Гарри Галкин в это время рисовал открытку для звездного отца. По признанию мальчика, он обожает звучащую в проигрывателе композицию «Осторожно, листопад!», которую поет его родительница. «Мы тут смотрели даже твою песню, как ты с мамой пел!» — отметила наследница Примадонны.

Похоже, малышка имела в виду песню «Будь или не будь», являющейся одной из самых популярных в дуэте Галкина и его супруги. Согласно словам Аллы Борисовны, она долго уговаривала избранника исполнить вместе этот шлягер, который вскоре после выхода стал хитом.

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