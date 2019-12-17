Эксперты определили, какой свет от дисплея гаджета не нарушает сон

Эксперты определили, световой поток какого цвета и яркости от дисплея гаджета не нарушает сон. Они опровергли мнение о синем свете как источнике, который мешает людям отдыхать по ночам.

В ходе эксперимента, проводимого исследователями из Университета Манчестера, они воздействовали на мышей различным освещением. Велось наблюдение за поведением подопытных животных в зависимости от изменения яркости и теплоты. Свет переключался с синего на желтый, а яркость чередовалась, сменяясь то на высокую, то на низкую.

Как и предполагали ученые, любой яркий цвет скорее стимулировал активность, чем успокаивал. Однако после снижения светового потока синий действовал более успокаивающим образом, чем желтый. Объясняется это аналогией с окружающей средой. У многих людей активным временем суток является день, а с наступлением темноты возникает сонливость. После установки на экранах теплого синего цвета, гаджеты не будут оказывать раздражающего влияния на процесс отдыха. Сегодня же многие поступают наоборот, стараясь делать дисплеи более желтыми. Следующим этапом исследования станет проверка восприятия света людьми.

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