Новости ОНФ появились в социальной сети TikTok

Общероссийский народный фронт (ОНФ) начал публиковать свои новости в социальной сети TikTok, в официальном аккаунте front_news видеороликами отметились член центрального штаба ОНФ Елена Малышева и рэпер Птаха.
Они рассказали о вреде снюсов – нового пагубного увлечения молодежи, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ОНФ. Доктор Малышева призвала пользователей сети снимать и выкладывать видео об опасности никотиносодержащих смесей. А Птаха обратился к молодежи с напутствием «не тратить свое здоровье».
Сеть TikTok набирает все большие обороты – в РФ число активных пользователей в месяц превысило 8 млн человек. В среднем они проводят в приложении 39 минут каждый день. В месяц российский сегмент набирает 10 млрд просмотров роликов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фёдор Лавров появился в студии передачи «Судьба человека», где назвал причины, по которым покинул 2 театра. По словам актера, он ушел из МХАТА и «Табакерки» из-за разительных перемен после смерти Олега Табакова. В разговоре с журналистами артист рассказал, что очень уважал и любил режиссёра при жизни. «Я был очень предан Олегу Павловичу», — заявил Лавров. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Машина сама ворует, сама отмывает…»: Навальный высмеял слова Путина про искусственный интеллект / 11 ноября
- Доллар по 100: рубль рухнет в 2020 году / 12 декабря
- Мнение: Куликов о начале 1-й Чеченской войны / 12 декабря
- «Нас не кинут!» Глава «Нафтогаза» озвучил итоги переговоров с «Газпромом» по транзиту / 13 декабря
- Мнение: Жертвы России в Сирии уже найдены. Что дальше? / 19 ноября
- Мнение: Новые сроки / 21 ноября
- Мнение: С чего начинается предательство Родины / 8 декабря
- «Сложный год»: Ковальчук предупредили о серьезной потере / 13 ноября