Новости ОНФ появились в социальной сети TikTok

17.12.2019, 17:19, Новости дня

Общероссийский народный фронт (ОНФ) начал публиковать свои новости в социальной сети TikTok, в официальном аккаунте front_news видеороликами отметились член центрального штаба ОНФ Елена Малышева и рэпер Птаха.

Они рассказали о вреде снюсов – нового пагубного увлечения молодежи, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ОНФ. Доктор Малышева призвала пользователей сети снимать и выкладывать видео об опасности никотиносодержащих смесей. А Птаха обратился к молодежи с напутствием «не тратить свое здоровье».

Сеть TikTok набирает все большие обороты – в РФ число активных пользователей в месяц превысило 8 млн человек. В среднем они проводят в приложении 39 минут каждый день. В месяц российский сегмент набирает 10 млрд просмотров роликов.



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