Столкновения под Радой. Шкиряк заявил, что количество пострадавших правоохранителей увеличилось до 17

17 декабря в Киеве во время столкновений возле парламента пострадало 17 правоохранителей, двух из них госпитализировали. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей», – сказал он.

Число пострадавших со стороны протестующих он не назвал.

Ранее было известно о двух госпитализированных правоохранителях и одном пострадавшем активисте.

17 декабря под Радой активисты устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения и установили палатки. Правоохранители заявили, что они установлены незаконно. В полиции сообщили, что активисты не подчинились требованиям правоохранителей, а вместо этого «устроили стычку, воспользовались дубинками и бросали камни». Полицейские применили слезоточивый газ и демонтировали палатки.

По данным «Українських новин», в акции принимают участие около 3 тыс. человек. В митинге участвуют представители «Батьківщини», ВО «Свобода», организации «Всеукраинский аграрный совет» и Аграрной партии. Активисты держат в руках плакаты «Фермеры против дерибана земли», «Нет – земельной мафии».

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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