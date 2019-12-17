Автоновости: Автомобили Jeep можно не покупать, а взять по подписке — даже Wrangler

17.12.2019, 17:16, Новости дня

Теперь в нашей стране не обязательно покупать внедорожник марки Jeep – его можно ненадолго взять в личное пользование. Правда, удовольствие получилось недешевым, да и доступны по подписке пока лишь три модели – и только в Москве.

Программу подписки в компании назвали Jeep 4 Freedom, а реализуется она совместно с мобильным сервисом Anytime Prime. Минимальный срок аренды – трое суток, при этом арендовать можно вседорожный Jeep Compass, внушительный Grand Cherokee или суровый Wrangler.

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Соответственно, самый простой Jeep оказался и самым дешевым: стоимость суточной аренды "Компаса" начинается от 2 333 рублей в сутки. За Grand Cherokee придется заплатить минимум 5 000 рублей, а Jeep Wrangler оценен во внушительные 7 366 рублей за сутки.

Арендовать машины можно на срок в 3 или 7 суток или сразу на 30 дней. В списке дополнительных приятностей значатся полбака бензина, личный помощник, техническая поддержка, доставка выбранного автомобиля по указанному адресу (при аренде на срок от 7 суток), автомойка и так далее. При этом ездить на арендованных по этой схеме "Джипах" можно по территории в радиусе 500 км от МКАД.

Помимо Jeep, автомобили по подписке в нашей стране предоставляют бренды Volvo и Hyundai, причем обе марки делают упор на кроссоверы: у первой можно арендовать XC60, а у второй – Creta, Tucson или Santa Fe.



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