Эксперты рассказали о новом методе оценки рисков для наноматериалов

Группа специалистов из Германии представила новый метод биоинформационного анализа, который позволяет проверять новые наноматериалы на потенциальную опасность для человека, пишет Goroday.ru.

Не так давно ученые осознали необходимость создания новых методов оценки рисков для наноматериалов. Причиной этого стало то, что с каждым днем их становится все больше, но без проверки их выход на рынок не является возможным. Существующие сегодня методы не считают эффективными, поскольку каждый материал проверяется по отдельности даже в тех случаях, когда образец имеет такой же состав и отличается лишь небольшими изменениями при производстве. Новый метод основан на биоинформационном анализе.

В ходе разработки новой методики исследователи также определили, что площадь поверхности наноматериала является очень важной в его токсичности.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На встрече в Минске представители Киева и республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными, сообщила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева. «К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной […]