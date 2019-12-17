Известно, каким будет спрос на уголь в ближайшие 5 лет

Исследователи из Международного энергетического агентства рассказали, что ожидать снижения спроса на уголь не стоит. Это значит, что негативное воздействие данного вида ископаемого топлива на экологию продолжится, сообщает Vevby.ru.

На протяжении длительного периода времени эксперты занимались изучением вопроса использования угля в мире. Известно, что в 2017 году спрос прекратил свой рост, однако он и не снизился. Более того, полученные данные позволили спрогнозировать, что в ближайшие пять лет ситуация останется такой же, несмотря на то, что ЕС и США снижают потребление угля. Дело в том, что в Китае и Индии потребность угля растет постоянно, а ведь именно эти страны являются сегодня наибольшими его поставщиками и потребителями.

Ученые считают, что сегодня крайне необходимо применять технологии по улавливанию, утилизации и хранению углерода, чтобы не усугубить проблему изменения климата.

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