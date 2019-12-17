Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом

Все случилось на глазах у изумленной публики. Без видимых причин купол медленно взлетел над обломком и вскоре так же медленно опустился. Как после рассказывали сотрудники, никакого сбоя не происходило и специально ограждение никто не поднимал.

«На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет,

причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок не

было», – передает слова

сотрудника отдела по связям с общественностью музея Юрия Богатенкова ТВ Центр.

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