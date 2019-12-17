Летчик объяснил необходимость полетов самолетов на низкой высоте над жилыми домами

17.12.2019, 17:12, Новости дня

При взлете и посадке самолеты могут летать не ниже пятидесяти метров над домами, поэтому протесты жителей спальных районов рядом с Шереметьево вряд ли на что-то повлияют, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Жители населенных пунктов, расположенных недалеко от аэропорта Шереметьево, устраивают одиночные пикеты против полетов лайнеров. Протестующие жалуются на повышенный шум в дневное и ночное время, а также на ухудшение экологии после изменения летных схем у аэропорта в связи с введением в строй 3-й ВПП.

«Когда выстраивали целые города, не знали, что строят вокруг аэродрома? Так там и цены на квартиры были дешевле из-за того, что условия неблагоприятные. Что туда люди лезли? Как аэродром теперь перенести? Московские аэропорты были построены лет 60-80 лет назад, а города только в 2000-х появились», – говорит Сытник.

Пилот отмечает, что авиалайнерам при взлете и посадке разрешено летать достаточно низко, так как это просто необходимо.

«Полет не ниже трехсот метров над городами считается безопасным. А во время взлета и посадки самолета норм никаких нет. Единственное примечание – лайнер должен пролетать не ниже пятидесяти метров над домами», – поясняет Сытник.

Тем не менее пилот подчеркивает, что в зоне снижения самолета вообще не должно быть жилых строений, поэтому в данной ситуации просто невозможно соблюдать нормы шума и экологии.

Ранее правительственная комиссия по транспорту утвердила новую схему полетов над Москвой. Бывший командир воздушного судна Александр Романов рассказал газете ВЗГЛЯД, что такие меры приняты для снижения уровня шума в ближайших населенных пунктах.



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