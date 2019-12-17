«Не трогай меня»: в сети обсуждают странную реакцию Кейт Миддлтон на прикосновение принца Уильяма

Вчера на телеканале BBC вышел долгожданный для поклонников британской королевской семьи выпуск шоу A Berry Royal Christmas, в котором приняли участие Кейт Миддлтон и принц Уильям. Вместе с Мэри Берри они приготовили праздничный обед для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций, которые будут работать в Рождество. Помимо этого Кейт и Уильям ответили на несколько вопросов Мэри, и как раз во время беседы зрители заметили один странный момент.

Принц Уильям, Мэри Берри и Кейт МИддлтон

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)16 Дек 2019 в 11:30 PST

В ходе разговора Уильям повернулся к Кейт и положил ей руку на плечо. Казалось бы, ничего такого! Но Кейт резко повернулась, сбросив руку супруга, и как ни в чем не бывало продолжила разговор. После выхода передачи в эфир Twitter переполнился комментариями:

— Кейт только что сбросила руку Уильяма. Что происходит??? Почему так??

— Я не могу остановиться — пересматриваю этот момент в сотый раз.

— Очень странное поведение.

— Странно! Слишком странно! Просто чересчур!

Впрочем, некоторые такой реакции Кейт не удивились, так как их с Уильямом пара известна своей скромностью и сдержанностью в проявлении чувств на людях. Объятия и прикосновения больше характерны для принца Гарри и Меган Маркл, но иногда такие редкие моменты фотографам удается запечатлевать и с участием герцога и герцогини Кембриджских. Переходите в галерею.

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