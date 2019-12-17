«Не трогай меня»: в сети обсуждают странную реакцию Кейт Миддлтон на прикосновение принца Уильяма

17.12.2019, 17:11, Разное

Вчера на телеканале BBC вышел долгожданный для поклонников британской королевской семьи выпуск шоу A Berry Royal Christmas, в котором приняли участие Кейт Миддлтон и принц Уильям. Вместе с Мэри Берри они приготовили праздничный обед для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций, которые будут работать в Рождество. Помимо этого Кейт и Уильям ответили на несколько вопросов Мэри, и как раз во время беседы зрители заметили один странный момент. 

Принц Уильям, Мэри Берри и Кейт МИддлтон

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)16 Дек 2019 в 11:30 PST

В ходе разговора Уильям повернулся к Кейт и положил ей руку на плечо. Казалось бы, ничего такого! Но Кейт резко повернулась, сбросив руку супруга, и как ни в чем не бывало продолжила разговор. После выхода передачи в эфир Twitter переполнился комментариями: 

— Кейт только что сбросила руку Уильяма. Что происходит??? Почему так??
— Я не могу остановиться — пересматриваю этот момент в сотый раз.
— Очень странное поведение.
— Странно! Слишком странно! Просто чересчур!

Впрочем, некоторые такой реакции Кейт не удивились, так как их с Уильямом пара известна своей скромностью и сдержанностью в проявлении чувств на людях. Объятия и прикосновения больше характерны для принца Гарри и Меган Маркл, но иногда такие редкие моменты фотографам удается запечатлевать и с участием герцога и герцогини Кембриджских. Переходите в галерею.  

Кликните на фото для просмотра галереи



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: До Нового года осталось меньше месяца. Уже 1 января начнется третье десятилетие XXI века. Словно в ознаменование наступления будущего в этот день прекратят действовать более чем 20 тысяч законных актов, принятых еще в советские времена. Ревизия действующих законов направлена на нормализацию правовой базы. Пока в этой области наблюдается определенная путаница, ликвидировать которую и призвана инициированная […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика