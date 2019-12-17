Светлана Бондарчук, Наталья Дубовицкая и Дина Хабирова собрали друзей на тройном дне рождения

Давние подруги Светлана Бондарчук, Дина Хабирова и Наталья Дубовицкая уже по традиции празднуют свои дни рождения вместе, устраивая накануне Нового года вечеринку, где гости получают втрое больше ярких эмоций. Вчера, 16 декабря, именинницы собрали своих друзей в самом светском ресторане Москвы Buro Tsum. В числе гостей были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Рената Литвинова, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Алена Ахмадуллина, Наталья Чистякова-Ионова, Александр Терехов, Оксана Лаврентьева, Светлана Устинова, Галина и Сергей Мазаевы, Айдан Салахова и многие другие.
Виновницы торжества — Наталья Дубовицкая (день рождения 15 декабря), Светлана Бондарчук (день рождения 17 декабря) и Дина Хабирова (день рождения 13 декабря)Константин Богомолов и Ксения СобчакНаталья Чистякова-ИоноваАйдан Салахова и Рената ЛитвиноваНадежда ОболенцеваСнежана ГеоргиеваСветлана УстиноваГалина и Сергей МазаевыАлена АхмадуллинаСергей и Светлана БондарчукКсения СоловьеваСергей КапковНино НинидзеВиктория ШеляговаПолина КиценкоМария КравцоваЕвгения ПоповаАйдан Салахова и Резо ГигинеишвилиАлександр ТереховДенис СимачевОксана Бондаренко
Вечеринка началась с хитов в исполнении актрисы и певицы Нино Нинидзе, чей голос и черное блестящее платье заставили гостей отставить бокалы шампанского Perrier Jouet и начать танцевать. Далее микрофон перехватил Игорь Григорьев, который исполнил песню «Белая панама», собравшую трех именинниц перед сценой. Градус вечеринки был на отметке «горячо», пока Сергей Мазаев не поднял его еще выше. Он забрал микрофон у Игоря и спел свои хиты, среди которых была песня «Первый снег». А король культовых вечеринок «нулевых» Денис Симачев, встав у пульта, разорвал танцпол своими ностальгическими треками. После зажигательных танцев именинницы задули свечи на торте от шефа Владимира Чистякова, который отвечал за весь ужин вечера.
Наталья Дубовицкая, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Светлана Бондарчук и Дина ХабироваНаталья Дубовицкая, Оксана Лаврентьева, Светлана Бондарчук и Дина ХабироваНаталья Дубовицкая, Светлана Бондарчук и Рената ЛитвиноваНино НинидзеИгорь ГригорьевДенис СимачевИменинницы задувают свечи на праздничном торте
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