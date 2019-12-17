Хадсон показала годовалую дочь в праздничном наряде

40-летняя голливудская актриса Кейт Хадсон обнародовала в Instagram фото годовалой дочери Рани и ее подруги Оушен.

«Маленькие лучики солнца», – написала Хадсон под снимком.

Актриса отметила, что снимок был сделан во время детского праздника, но какого именно, не указала.

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These little sunshine’s * #HolidayPartyGirls * #Rani&Ocean

Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 16 Дек 2019 в 9:55 PST

Кейт Хадсон родила дочь 2 октября 2018 года. Муж Кейт Хадсон Дэнни Фудзикава – основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records. 10 июня он отпраздновал 33-летие.

В начале 2000-х Кейт была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына Райдера. После развода она встречалась с актером Оуэном Уилсоном, комиком Дэксом Шепардом и велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В июне 2011 года Хадсон родила сына Бингама от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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