Эксперт объяснила положительное влияние использования матерных слов на работе на коллектив

Доверительные отношения между коллегами создает даже не матерная лексика, а любое проявление эмоций, сообщила газете ВЗГЛЯД известный хедхантер Алена Владимирская.
Американский журнал Inc ранее провел исследование, благодаря которому выяснилось, что использование матерных слов на работе положительно сказывается на коллективе: повышает доверие между коллегами и нередко становится причиной успеха команды.
«Вопрос не в мате, а в том, что доверие повышает условно любая эмоция. Особенно в те периоды, когда в проекте или компании либо что-то плохо, либо хорошо. Когда твои коллеги, начальник и прочие начинают говорить на человеческом языке, выражая эмоции – это, конечно, повышает доверие», – говорит Владимирская.
В моменты побед или поражений людям несвойственно говорить на корпоративном языке, и они общаются как повседневной жизни, отмечает эксперт. Это указывает на то, что вокруг не зомби, роботы или корпоративные клерки, а нормальные люди, выражающие свои искренние эмоции.
Ранее чиновница из Ленинградской области нецензурно выразилась на встрече с молодежью. По ее словам, использование мата было необходимо, чтобы привлечь внимание аудитории.
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