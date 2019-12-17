Госдеп отказался вслед за Конгрессом США признавать геноцид армян

Позиция администрации США по геноциду армян не изменилась, несмотря на резолюцию Конгресса, заявили в Госдепе.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Сенат конгресса США вслед за палатой представителей принял резолюцию по официальному признанию геноцида армян.
В Турции осудили это решение, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что это «удар ниже пояса» для Анкары.
В то же время Госдеп США неоднократно отказывался признавать геноцид армян.
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