Госдеп отказался вслед за Конгрессом США признавать геноцид армян

Позиция администрации США по геноциду армян не изменилась, несмотря на резолюцию Конгресса, заявили в Госдепе.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе Сенат конгресса США вслед за палатой представителей принял резолюцию по официальному признанию геноцида армян.

В Турции осудили это решение, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что это «удар ниже пояса» для Анкары.

В то же время Госдеп США неоднократно отказывался признавать геноцид армян.





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