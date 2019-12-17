Госдеп отказался вслед за Конгрессом США признавать геноцид армян

17.12.2019, 17:05, Новости дня

Позиция администрации США по геноциду армян не изменилась, несмотря на резолюцию Конгресса, заявили в Госдепе.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе Сенат конгресса США вслед за палатой представителей принял резолюцию по официальному признанию геноцида армян.

В Турции осудили это решение, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что это «удар ниже пояса» для Анкары.

В то же время Госдеп США неоднократно отказывался признавать геноцид армян.



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