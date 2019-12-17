Экс-участница «Дом-2» Нелли Ермолаева сообщила о разводе с Кириллом Андреевым

Экс-участница «Дом-2» пояснила подписчикам в Instagram о разводе с мужем. Согласно публикации, инициатором этого решения был Кирилл Андреев.

Знаменитость в последнее время начала вести себя странно. Сначала она на несколько дней исчезла из соцсетей, заставив поклонников волноваться. Затем Нелли Ермолаева разместила новый пост, в котором пояснила о недавнем переезде. Примечательно, что уточнять о месте и причине своего поступка она не стала, однако дала понять: отец ее ребенка никак не помогает. По этой причине фолловеры выдвинули версию о кризисе в отношениях пары. Накануне молодая мать подтвердила информацию о разводе с Кириллом Андреевым. Согласно эмоциональной публикации на странице, союза супругов больше нет. По словам экс-участницы «Дом-2», она не в обиде на бизнесмена и благодарна ему за 8 лет совместной жизни.

Ермолаева отметила, что желает мужу лишь счастья. «Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом», — трогательно высказалась молодая особа. Она не уточнила, что стало причиной развода, однако отметила, что Андреев «очень грамотно расставил все моменты в расставании». В комментариях Ольга Бузова пожелала бывшей паре сил все пережить. Поклонники также написали теплые слова, а некоторые выразили надежду на воссоединение супругов.

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