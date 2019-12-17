Звездный Новый год: Как знаменитости готовятся к главному празднику

Новый год для многих россиян является семейным праздником, который принято проводить в кругу родственников и близких друзей. Некоторые знаменитости также предпочитают наряжать елки и ожидать боя курантов в своих домах вместе с родными. Находятся и те, кто отправляется в отпуск в другие страны, проводят праздники в дорогостоящих отелях или на курортах. Журналисты издания OANews составили рейтинг звезд, которые предпочитают встречать Новый год необычно.

Анджелина Джоли

Голливудская звезда в одном из интервью рассказывала, что Новый год и Рождество для нее с самого детства являются семейными праздниками. Во время замужества с Брэдом Питтом они в конце декабря отправлялись в путешествие в Европу или жаркие страны. В 2017 году, когда пара начала бракоразводный процесс, Джоли не стала оставлять детей с супругом, ввиду чего поехала с ними на горнолыжный курорт. На Рождество семья все же собралась вместе, однако о деталях актриса не сообщила.

Анфиса Чехова



Чехова предпочитает готовиться к новогодним праздникам заблаговременно. Уже несколько лет подряд она начинает публиковать фото с покупками для праздника уже с 20 декабря. Процесс подготовки к Новому году телеведущей продолжается до наступления полуночи 31 декабря. По словам звезды, к подаркам она относится очень щепетильно, стараясь подбирать их по интересам. В минувшем году она купила трон из красного дерева и машину для поп-корна. Судя по всему, при помощи последней она собирается радовать детей и супруга вкусностями во время просмотра новогодних фильмов.

Лариса Гузеева



Известная российская телеведущая отметила, что предпочитает праздновать Новый год исключительно в кругу родственников и близких людей. Они начинают наряжать елку 24 декабря, после чего следует неделя шопинга и продолжения подготовки к празднику.

«Мне очень не нравятся голубые ели, которые в последнее время стали очень модными. Елочка должна быть зеленой для того, чтобы напоминать о детстве. Представьте, что в мультфильмах в лесу бы росли голубые елки. Запах праздничного дерева всегда возвращает меня в детство и создает настоящую атмосферу праздника», — рассказывала Гузеева в одном из интервью.

Ани Лорак



По словам певицы, для нее Новый год и сейчас ассоциируется с мандаринами, конфетами и оливье. Она даже смогла придумать собственный рецепт, очень похожий на классический. В «авторское» оливье от Ани Лорак необходимо класть мясо рябчиков, телячий язык, свежий салат, раков или омаров, маринованные огурчики-пикули, свежие огурцы, каперсы, вареные яйца и даже черную икру. По словам звезды, из-за подготовки к новогодним концертам у нее никогда нет времени на кулинарию, но при возможности она всегда радует себя таким незамысловатым салатом, навевающим воспоминания о детстве.

Наталья Бочкарева



Звезда сериала «Счастливы вместе» предпочитает радовать своих близких кулинарными шедеврами, сделанными собственноручно. В одном из интервью она раскрыла рецепт уникального чилийского сибаса. Рыбу необходимо промыть и натереть специями. После этого нужно сделать особый маринад из цедры лимона, чеснока и укропа. Всю эту смесь необходимо втереть в сибас. Далее достаточно положить рыбу в духовку и запекать ее при температуре 200 градусов до полной готовности. По словам Бочкаревой, все члены семьи и гости всегда остаются в восторге от такого угощения.

Иван Ургант



Известный российский телеведущий часто проводит новогоднюю ночь на работе. Несмотря на это, он также предпочитает готовиться к праздникам со своей семьей. В 2010 году он решил сделать своей бабушке Нине Ургант оригинальный подарок. К ней домой он привез огромную елку и целый ящик игрушек в ретро-стиле. Вместе с внуком актриса нарядила ее, после чего радостно воскликнула, так как последний раз видела такую композицию еще в советские времена.

Роберт Паттинсон



Актер, который в свое время воплотил в жизнь главного персонажа фильма «Сумерки», а сейчас готовится примерить костюм Бэтмена, отметил, что на Новый год предпочитает дарить книги. По словам звезды, в рождественские праздники он всегда возвращается домой, даже если в конце декабря у него проходят съемки. Паттинсон уверен, что книги позволяют переложить любую историю под собственные фантазии, из-за чего они остаются актуальными даже в эру интернета. Примечательно, что когда-то он подарил Кристен Стюарт четыре книги «Сумеречной саги», и, конечно же, подписал их. Актриса, еще не имевшая мировой славы, осталась в восторге от такого презента.

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