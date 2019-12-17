Алена Шишкова публично призналась в любви

17.12.2019, 16:58, Разное

Алена, в свою очередь, старается не обращать внимания на злопыхателей. Наоборот, бывшая продюсера пытается внести в их жизни немного позитива.

 «Спешу поделиться новостью – я официально признаюсь в любви к Троллям!», – написала Алена.

Светская львица рассказала о выходе в свет легендарного мультфильма «Тролли». Они вернутся на экраны 19 марта. 

«Снова будет Розочка, и Цветан, и все остальные наши любимые персонажи, а к ним прибавятся новые. И, конечно же, песни, танцы и позитив, без которых невозможно представить этот мультфильм», – поведала Шишкова на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Экс-возлюбленная рэпера добавила. что они с дочкой Алисой с нетерпением ждут этого события. А пока они смотрят трейлер в предвкушении веселья, сообщает Пятый канал.

Примечательно, что Алена стала амбассадором брэнда «Тролли». «Теперь буду делиться с вами всеми троллиными новостями, анонсами, конкурсами и еще множеством интересных фактов», – заявила знаменитость.



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