В РФ увеличились объемы преступлений, связанных с порнографией

В РФ за три года в полтора раза выросло число преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов, сообщил на заседании Госдумы статс-секретарь, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«За прошедшие три года общее число таких зарегистрированных преступлений увеличилось в полтора раза, совершаемых в сети интернет – в три раза», – приводит слова Зубова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что приведенные им цифры «не отражают масштабов данного явления». По словам члена парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Зарифа Байгускарова, число нераскрытых преступлений в данной сфере в РФ увеличилось на 25%.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий расследование по делам об обороте порнографических материалов.

Ранее МВД подготовило поправки в законы, согласно которым при расследовании уголовных дел о порнографии правоохранители смогут проводить оперативно-розыскные мероприятия, в число которых входит установление скрытого наблюдения.

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