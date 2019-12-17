В РФ увеличились объемы преступлений, связанных с порнографией

В РФ за три года в полтора раза выросло число преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов, сообщил на заседании Госдумы статс-секретарь, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
«За прошедшие три года общее число таких зарегистрированных преступлений увеличилось в полтора раза, совершаемых в сети интернет – в три раза», – приводит слова Зубова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что приведенные им цифры «не отражают масштабов данного явления». По словам члена парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Зарифа Байгускарова, число нераскрытых преступлений в данной сфере в РФ увеличилось на 25%.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий расследование по делам об обороте порнографических материалов.
Ранее МВД подготовило поправки в законы, согласно которым при расследовании уголовных дел о порнографии правоохранители смогут проводить оперативно-розыскные мероприятия, в число которых входит установление скрытого наблюдения.
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