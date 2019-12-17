Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Таийп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, заявили в администрации президента Турции.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что главы государств проведут встречу в январе в Турции.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России, наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: До Нового года осталось меньше месяца. Уже 1 января начнется третье десятилетие XXI века. Словно в ознаменование наступления будущего в этот день прекратят действовать более чем 20 тысяч законных актов, принятых еще в советские времена. Ревизия действующих законов направлена на нормализацию правовой базы. Пока в этой области наблюдается определенная путаница, ликвидировать которую и призвана инициированная […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе / 22 октября
- Хайден Панеттьери вернулась в социальные сети, кардинально сменив образ / 12 декабря
- Opel готов представить новую гибридную версию кроссовера Grandland X / 16 декабря
- На фото показали заправку американского корабля-невидимки гигантским авианосцем / 14 декабря
- В Волоколамске мужчина зверски убил пенсионерку и закопал ее труп во дворе / 24 октября
- Хромченко в расстегнутой блузке затмила невзрачную Гусеву / 20 ноября
- «Где органы опеки?»: Панин на четвереньках разозлил Сеть видео с дочкой / 3 декабря
- США пытаются развернуть сирийскую ситуацию «атакой на Багдади» / 29 октября