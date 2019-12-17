Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

17.12.2019, 16:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Таийп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, заявили в администрации президента Турции.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что главы государств проведут встречу в январе в Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России, наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.



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