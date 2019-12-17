Экс-спецназовец белорусского «эскадрона смерти» рассказал о ликвидации противников Лукашенко

Человек, назвавший себя Юрием Горавским, рассказал в интервью о том, как 20 лет назад был бойцом белорусского «эскадрона смерти» и участвовал в похищениях и убийствах людей, неугодных белорусскому лидеру Александру Лукашенко, передает DW.

Мужчина утверждает, что в то время являлся сотрудником спецподразделения СОБР и рассказал, как происходила ликвидация экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего вице-спикера белорусского парламента Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского.

По словам Горавского, он может указать на карте места захоронения противников Лукашенко.

Как утверждает издание, экс-бойцу в настоящее время 41 год. Он находится в альпийском регионе в одной из немецкоязычных стран. Страну не называют из соображений конспирации.

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