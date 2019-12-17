Регионал Кузьмин рассказал, как «ЛДНР» «защищают» Донбасс от Украины: видео вызвало скандал

Одиозный регионал из партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин спровоцировал грандиозный скандал после своего заявления в прямом эфире украинского ТВ.

Кузьмин заявил, что «ДНР» и «ЛНР» на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 было необходимой самообороной.

«Если мы скажем, что создание «ДНР/ЛНР», это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве, и это попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю территорию Украины, то в таком случае «ДНР и ЛНР» являются образованиями, которые призваны защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать необходимой обороной и крайней необходимостью», — заявил пророссийский политик.

После этого украинцы потребовали лишить депутата гражданства. Скандал продолжает быстро набирать обороты.

«Это пи***ц. При порохе эти каналы худо-бедно фильтровали свой контент, чтобы не лишится лицензии ходили между капелек. Сейчас полный трэш: Медведчук, Портнов, Лукаш, Кузьмин. Эти вещатели должны быть отключены от эфира, притом срочно» , — пишут украинцы.

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, который баллотировался в Раду, находясь в международном розыске, заявил в эфире 112 канала, что ДНР и ЛНР на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 было необходимой самообороной. pic.twitter.com/2THjpe36VI

— Денис Казанський (@den_kazansky) December 16, 2019

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