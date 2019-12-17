Россия расширила экономические и индивидуальные санкции против Украины

Правительство России расширило экономические и индивидуальные санкции против Украины. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, расширен список товаров, которые запрещено ввозить в Россию их Украины: некоторые виды медицинского оборудования, котлы центрального отопления, радиаторы, кукурузный крахмал, глюкоза и глюкозо-фруктовые сиропы.

Кроме того, в санкционный список попали еще девять граждан Украины. Под российские санкции попали бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции «Доверяй делам» городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. При этом двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в санкционный список теперь входят порядка 570 человек.

Кроме того, РФ запретила экспорт макулатуры в Украину.

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