Основной фигурант дела о теракте в питерском метро Аброр Азимов переведен в «пыточное» СИЗО

Основной фигурант дела о теракте в питерском метро Аброр Азимов после приговора помещен в «пыточное» СИЗО №6 «Горелово» Санкт-Петербурга. Об этом The Insider сообщила его адвокат Жаргалма Доржиева.

«О СИЗО „Горелово“ идет дурная слава — там практикуются побои, как между арестантами, так и со стороны администрации. Условия содержания там очень плохие, на них жалуются подзащитные. Кроме того, этот перевод затрудняет доступ адвокатов к подзащитным. Если сравнить с „Крестами“, где содержался Азимов до суда, то попасть туда можно через неделю, если оставить заявку сегодня. Попасть в „Горелово“ я смогу только через две недели.

Это попытка давления, и я буду это обжаловать. Пока не рассмотрена апелляция, осужденные будут находиться в СИЗО. Но поскольку все остальные остаются в „Крестах“, непонятно, по какой причине перевели Азимова», — сообщила защитник, добавив, что готовит обращение в прокуратуру.

СИЗО «Горелово» существует с 2000-х годов. Камеры изолятора рассчитаны на 120–140 человек, а основной контингент — подследственные. Правозащитники называют СИЗО «Горелов» самым проблемным пенитенциарным учреждением Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2009 году Смольнинский суд Петербурга установил, что работающие в «Горелове» офицеры УФСИН Балоболко, Березкин и Игнатьев избили заключенного Илью Биязова вешалкой, сбрили волосы на теле, написали на его груди слово «петух», а потом заставили двух других заключенных изнасиловать мужчину. После этого Биязова еще раз избили начальник и заместитель начальника «Горелова» Гаврилов и Хачикян. По версии суда, офицеры таким образом мстили Биязову за то, что он сбежал из СИЗО. Позже стало известно, что начальник отдела УФСИН Петров также заставил двух заключенных изнасиловать другого за отказ сотрудничать с руководством.

В 2011 году «Фонтанка» опубликовала видеозаписи, из которых стало понятно, что в колонии существует своя иерархия, в рамках которой некоторые заключенные выполняют распоряжения начальства СИЗО. «Старшие» заключенные унижали других арестантов: оскорбляли их, заставляли раздеваться догола и угрожали. Позже в том же году сокамерники убили заключенного Ивана Лебедева, который, по их словам, был «старшим» и вымогал деньги.

В докладе петербургской ОНК 2018 года рассказывается о случаях ежедневных избиений, вымогательств и побоев за отказ давать показания. Так, один из арестантов заявлял о том, что сотрудники уголовного розыска нанесли ему травму и сфальсифицировали против него обвинение в краже, а через год после этого заявления умер в СИЗО. Другой арестант погиб при невыясненных обстоятельствах, а на его лице и теле врачи зафиксировали многочисленные гематомы, кровоподтеки и ссадины.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, более 100 пострадали. По данным следствия, бомбу взорвал террорист-смертник, 22-летний Акбаржон Джалилов. По обвинению в подготовке теракта задержали 11 человек. Троих обвиняемых сотрудники ФСБ похитили до задержания и пытали, выбивая признательные показания. Никто из обвиняемых не признал вину.

Ответственной за взрыв обвинение назначило террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон Джихад и единобожие»). Однако нет никаких подтвержденных данных о том, что эта организация брала на себя ответственность за взрыв или выдвигала требования.

Троих из 11 обвиняемых перед официальным задержанием похитили и пытали в секретной тюрьме ФСБ, выбивая признательные показания. Угрожали, что убьют родителей, изнасилуют жен и скормят всех свиньям. Продержали много дней в подвале на цепи, после чего вывезли и сняли на камеру постановочные задержания. Многих обвиняемых жестоко избили в Следственном комитете на Мойке. Они рассказывают, как во время обыска им подкидывали улики, но эту информацию никто не проверяет. Подробнее об этом деле читайте в материале ««Из соседней камеры доносились крики моего брата». Пытки, секретные тюрьмы ФСБ и фальсификация улик в деле о теракте в питерском метро».

Материалы этого дела составляют 160 томов, и в одном только обвинительном заключении 2179 страниц. Лев Крыленков, участник команды правозащитников и журналистов, ведущих независимое расследование дела, ознакомился с материалами дела и обнаружил, что официальное обвинение по большей части состоит из копипаста бессодержательных фраз, полно внутренних противоречий и выглядит так, будто бы следователи даже не пытались восстановить реальную картину событий. В итоге в заключении могут оказаться невиновные люди, а настоящие террористы остаться безнаказанными. Подробнее об этом — в материале «Следствие ведут копипастеры. 13 вопиющих несостыковок в официальном обвинении по делу о теракте в питерском метро».

Ранее обвиняемый в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга Ибрагимжон Эрматов сказал о своей невиновности и назвал само дело сфабрикованным. Об этом он сообщил в письме, которое есть в распоряжении The Insider.

Детальная информация есть также на сайте, который создала инициативная группа, предающая это дело огласке.

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