alyona alyona позировала в купальнике с глубоким декольте

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото, для которого позировала лежа в черном цельном купальнике с красными и оранжевыми вставками, с глубоким декольте, на фоне картины с изображением Амура.

«Забирай свои комменты, забирай свои лайки… ⠀ Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом. Как думаете, с кем будет фит?» – написала она.

Пользователи Instagram предположили, что певица готовит проект с Джамалой, Maruv, Monatik или Jah Khalib.

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Забирай свої коменти, забирай свої лайки… * Вже зовсім скоро здивую вас новим кліпом * Як гадаєте з ким буде фіт? * Перші три людини, які вгадають, отримають від мене секретний подаруночок *

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 15 Дек 2019 в 1:21 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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