В «Вечернем квартале» актер в образе Коломойского извинился перед Гонтаревой. Видео

«Вечерний квартал» посвятил свой новый номер экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и ее сгоревшему дому. На видео, которое редакция издания «ГОРДОН» получила из своих источников, актер Евгений Кошевой ведет диалог с якобы украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Последнего играет актер Александр Пикалов.

После слов Кошевого, что «Квартал» больше не будет шутить над чужим горем, «Коломойский» говорит: «А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева – это наше общее горе».

«Пожалуйста, я вас очень прошу, не надо сейчас», – сказал Кошевой.

– А шо, сильно песня зацепила?

– Сильно.

– А шо вы хотели?

– Хотели не так сильно.

– Значит, получилось лучше, чем вы хотели?

– Да. Игорь Валерьевич, мы вышли извиняться.

– Ну извиняйся.

– Просим прощения у хора Веревки, потому что после этого номера у них начались проблемы…

– А что за проблемы? Я не слышал, у них шо, банк отобрали?

– Сейчас свои извинения выскажет лично Игорь Коломойский.

– Валерия Алексеевна, мы просим прощения. Хотя я не пойму, почему я должен просить прощенья за то, за что некоторые даже смеялись!

– И аплодировали, я вам даже больше скажу. Но надо.

– Валерия Алексеевна, мы просим прощения за эту песню и за весь следующий альбом…

– Какой альбом?! Все, ставим точку и больше над этим шутить не будем. Да, Игорь Валерьевич?

– Да гори оно огнем… Все, больше раздувать не будем.

После этого диалога Кошевой на мотив песни «Горіла хата, палала» исполнил новые куплеты. Актер в номере попросил прощения у Гонтаревой и заверил, что ей построят новую дачу.

ВИДЕОВидео: editor GORDON / YouTube

19 октября состоялся концерт «Квартала 95» с музыкальным номером о поджоге дома Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и Кошевой. Они спели: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала». Также звучали слова о том, что «хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича» и «хата згоріла від стида». В комментариях под видео многие пользователи раскритиковали номер. Гонтарева назвала произошедшее «позором».

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что ему стыдно за хор имени Веревки. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов высказал мнение, что номер «Квартала» будет прямо и негативно влиять на инвестиционный климат в Украине.

В студии «Квартал 95» заявили, что деятельность коллектива – это острая политическая сатира, чем они занимались и будут заниматься дальше.

Гонтарева возглавляла Нацбанк Украины с июня 2014-го по март 2018 года. Сейчас живет в Лондоне. О переезде туда она сообщила в ноябре 2018 года. 17 сентября 2019 года неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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