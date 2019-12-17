«Это совсем капец»: люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту

17.12.2019, 16:51, Разное

На переправе завершаются последние приготовления. На днях
инженеры провели тестовое включение подсветки Крымского моста. После запуска
железнодорожного сообщения иллюминация будет работать ежедневно.

Встречать и провожать пассажиров поездов, движущихся по Крымскому мосту, будут с музыкой. На местных вокзалах будут играть марши «Прощание
Славянки», «Легендарный Севастополь», а также гимн столицы
полуострова «Мой Симферополь – ворота Крыма».

Такое музыкальное сопровождение пришлось далеко не всем.
Люди принялись высказывать недовольство выбранными композициями. «Это совсем капец», – написала в сообществе жителей Керчи в соцсети
«ВКонтакте» пользователь Дарья Ф.

В свою очередь Ирина Ю. усомнилась, что воротами Крыма
является Симферополь. «А Керчь тогда что? Блин, так обидно. Что за
дискриминация?» – возмутилась комментатор.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 23
декабря. Не исключено, что в торжественной церемонии поучаствует президент
Владимир Путин.

Первым на рейс выйдет состав из Санкт-Петербурга в
Севастополь. На следующий день, 24 декабря, начнет свой путь поезд из Москвы в
Симферополь. Ожидается, что в дальнейшем через Крымский мост будут проложены
новые железнодорожные маршруты.



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