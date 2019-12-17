«Это совсем капец»: люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту

На переправе завершаются последние приготовления. На днях

инженеры провели тестовое включение подсветки Крымского моста. После запуска

железнодорожного сообщения иллюминация будет работать ежедневно.

Встречать и провожать пассажиров поездов, движущихся по Крымскому мосту, будут с музыкой. На местных вокзалах будут играть марши «Прощание

Славянки», «Легендарный Севастополь», а также гимн столицы

полуострова «Мой Симферополь – ворота Крыма».

Такое музыкальное сопровождение пришлось далеко не всем.

Люди принялись высказывать недовольство выбранными композициями. «Это совсем капец», – написала в сообществе жителей Керчи в соцсети

«ВКонтакте» пользователь Дарья Ф.

В свою очередь Ирина Ю. усомнилась, что воротами Крыма

является Симферополь. «А Керчь тогда что? Блин, так обидно. Что за

дискриминация?» – возмутилась комментатор.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 23

декабря. Не исключено, что в торжественной церемонии поучаствует президент

Владимир Путин.

Первым на рейс выйдет состав из Санкт-Петербурга в

Севастополь. На следующий день, 24 декабря, начнет свой путь поезд из Москвы в

Симферополь. Ожидается, что в дальнейшем через Крымский мост будут проложены

новые железнодорожные маршруты.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сайт Geekbench обнародовал новые результаты тестов производительности ряда моделей новых Mac Pro. Как оказалось, в этом им не уступает старый iMac Pro. Синтетические тесты Geekbench 5 сравнили характеристики Mac Pro, оснащенных процессами с 8, 12 и 16 ядрами и устройства 2017 года выпуска, компьютер iMac Pro. Как сообщают СМИ, специализирующиеся на IT-тематике, базовый Mac Pro […]