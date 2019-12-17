Под Москвой школьник выпал с третьего этажа

В подмосковном Ступино ребенок выпал с третьего этажа, но выжил. Мальчик в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где за его жизнь борются медики.

По данным сайта «Подмосковье сегодня», у пострадавшего выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные переломы и травматический шок. Мальчик находится под пристальным вниманием врачей.

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