Под Москвой школьник выпал с третьего этажа

17.12.2019, 16:51, Разное

В подмосковном Ступино ребенок выпал с третьего этажа, но выжил. Мальчик в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где за его жизнь борются медики.

По данным сайта «Подмосковье сегодня», у пострадавшего выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные переломы и травматический шок. Мальчик находится под пристальным вниманием врачей.



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