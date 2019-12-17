Россия вложит около $700 млн в восстановление инфраструктуры в Сирии

Вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал о том, что Москва восстанавливает в Сирии завод по производству химических удобрений и хочет вывести продукцию на региональный рынок. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

«В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу предприятия планируется вложить $200 млн. Для сирийской стороны это важный шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места», – рассказал Борисов.

Он также рассказал, что Россия планирует вложить около $500 млн в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус. Проект рассчитан на четыре года.

В январе 2017-го стало известно, что Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории базы ВМФ РФ в Тартусе и использовании этой базы российской стороной. Оно будет действовать в течение 49 лет и может быть продлено еще на 25 лет. Тогда же Россия начала модернизацию базы, не дождавшись ратификации договора в парламенте.

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