Россия вложит около $700 млн в восстановление инфраструктуры в Сирии

Вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал о том, что Москва восстанавливает в Сирии завод по производству химических удобрений и хочет вывести продукцию на региональный рынок. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.
«В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу предприятия планируется вложить $200 млн. Для сирийской стороны это важный шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места», – рассказал Борисов.
Он также рассказал, что Россия планирует вложить около $500 млн в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус. Проект рассчитан на четыре года.
В январе 2017-го стало известно, что Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории базы ВМФ РФ в Тартусе и использовании этой базы российской стороной. Оно будет действовать в течение 49 лет и может быть продлено еще на 25 лет. Тогда же Россия начала модернизацию базы, не дождавшись ратификации договора в парламенте.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике в весовой категории 105 кг Алексей Торохтий из Украины дисквалифицирован на два года из-за допинга, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики. В декабре прошлого года повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, дала положительный результат. В ней был обнаружен запрещенный препарат […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аль-Багдади похоронили в море – CNN / 29 октября
- В Киеве избили ветерана АТО и его жену / 11 ноября
- «Шахтер» – «Динамо». Где и когда смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины / 8 ноября
- Зеленский заявил о недоверии к Путину / 2 декабря
- Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой безопасности России / 3 декабря
- Volkswagen не привезет свой бренд Jetta в Россию / 27 октября
- Маркарова: Доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5 – 9 млрд грн / 25 октября
- Задержанным в Южной Корее российским бейсджамперам разрешили уехать домой / 21 ноября