Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни по делу о госизмене

В Исламабаде антитеррористический суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни за государственную измену, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Первез Мушарраф был признан виновным согласно шестой статье за нарушение Конституции Пакистана», — сообщили агентству.

Приговор вынесла коллегия из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

Источник: Новая газета

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