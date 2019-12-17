Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни по делу о госизмене

В Исламабаде антитеррористический суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни за государственную измену, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Первез Мушарраф был признан виновным согласно шестой статье за нарушение Конституции Пакистана», — сообщили агентству.
Приговор вынесла коллегия из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.
Источник: Новая газета
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