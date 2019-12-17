Спирс показала наряженную елку и засветила зону декольте

17.12.2019, 16:42, Новости дня

Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram наряженную рождественскую елку.

«Ребята, это моя рождественская елка!» – сказала она и станцевала перед камерой в блузе с глубоким декольте.

«С праздником, друзья!» – написала певица.

Спирс отметила, что ее расстраивает критика в соцсети и предложила тем, кому не нравятся ее посты, отписаться от ее аккаунта.

«Оставайтесь счастливыми и чудесными в этот праздничный сезон. Божьего благословения!» – пожелала исполнительница.

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Happy holidays friends !!!! I love sharing with you all … but it’s been hard to keep wanting to share because people say the meanest things !!! If you don’t like a post … just keep it to yourself and unfollow that person !!! There’s no reason to ever go out of your way to make mean comments and bully people * Stay happy and nice this holiday season y’all and God Bless !!!!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 14 Дек 2019 в 9:16 PST

Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе МакКомбе штата Миссисипи. Она обладательница премии «Грэмми». В 2008 году исполнительница проходила лечение в психиатрической клинике. До этого, в 2007 году, суд обязал Спирс регулярно сдавать кровь на содержание в ней наркотических веществ. После сложного периода в своей жизни Спирс занялась спортом и похудела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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