Поплавский презентовал автобиографическую книгу

Украинский исполнитель и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский по случаю 70-летнего юбилея представил книгу «Украинский путь Михаила Поплавского», сообщает ZIK.

Вышедшее издание – биографический рассказ в фотографиях, на каждой странице фотофакт, иллюстрирующий этап профессиональной, творческой и общественной жизни Поплавского.

«Своей судьбой доказываю молодежи, что в жизни нет ничего невозможного. Для достижения успеха нужно вложить в дело всю свою душу и сердце, выложиться по максимуму. Благодаря этой простой истине и состоялся Поплавский», – сказал на презентации ректор.

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З нагоди ювілею презентував книгу «Український шлях Михайла Поплавського» і вініловий золотий альбом, до якого увійшли найпопулярніші українські пісні! * * Кожна сторінка книги відображає любов до України, Батьківщини, повагу до батьків та українського роду! * Ми — українці! Ми є могутня нація! Ми є великий український народ! Українці, єднаймося! * * #поплавський #презентаціякниги #українськийшлях #університеткультури #poplavskiy #кук #кнукім

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 16 Дек 2019 в 1:48 PST

В новой книге – 11 разделов, в том числе о детстве, юности, жизни в селе, национальных проектах, бизнесе, политике и университете. Поплавский отметил, что книга, это своеобразный путеводитель, призванный мотивировать людей к успеху и достижению целей.

» Огонь творчества, импровизации, целеустремленности, любви к жизни, к университету, к Украине, к своим коллегам и родителям, Михаил Михайлович, я вас люблю и низкий вам поклон», – сказал актер Остап Ступка, восхищаясь харизмой Поплавского.

«У человека, если он хочет быть молодым, возраста нет. Главное – крылья. А у нашего «юного орла» они точно есть», – заявил поэт Юрий Рыбчинский.

Поздравить автора с выходом книги пришел и певец Павел Зибров.

Фото: zik.ua

Поплавский представил свой виниловый золотой альбом, в который вошли самые популярные украинские песни и заявил о планах написать еще одну книгу и начать проект «Украинская песня года» вместе с певцом Олегом Винником.

Фото: zik.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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