На климатической конференции ООН Украина требовала, чтобы РФ не отчитывалась о Крыме, как о своей территории

Во время климатической конференции ООН, которая проходила в Мадриде, представители Украины требовали, чтобы Россия не отчитывалась о ситуации в аннексированном Крыму, как о части своей страны. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

«В принципе мы отстояли, чтобы это было учтено и мы отстояли позицию, чтобы эти документы не были размещены на сайте секретариата без ссылок», – отметил чиновница.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Климатическая конференция ООН проходила в этом году в Мадриде. Это были наиболее длительные переговоры в рамках ООН по климату, они начались 2 декабря и закончились 15 декабря утверждением компромиссного соглашения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Причиненный пожаром ущерб тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» практически равен нынешней стоимости самого авианосца, заявили СМИ со ссылкой на источник в штабе Северного флота. «Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд рублей. При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за […]