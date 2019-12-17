КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов – СМИ

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект изменений в Основной Закон об уменьшении количества народных депутатов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в КСУ.
По словам собеседника издания, Конституционный суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, «однако в целом заключение по данному законопроекту положительное».
3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» (№1017).
Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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