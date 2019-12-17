Мнение: Место России в рейтинге PISA, искусственные нейроны и мягкая роботизация

1. Читатели в комментариях в последнее время сильно волнуются о падении места России в рейтинге PISA, который оценивает 15-летних школьников из разных стран по трём параметрам: чтению, математическим способностям и знанию естественных наук. (На картинке к посту средние результаты за 2018 год, вот результаты за 2015 год):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_программа_по_оценке_образовательных_достижений_учащихся

https://genby.livejournal.com/805408.html

Коллега genby по ссылке указывает, что в действительности наши дела обстоят довольно неплохо. Россия спустилась лишь на одну позицию по сравнению с предыдущими данными 2015 года – с 26-го на 27-е место – а общие баллы упали всего на 5 пунктов (по отдельным показателям – на 10), в пределах статистической погрешности.

При этом, если добавить в рейтинг регионы, то отдельно взятая Москва даже улучшила свои результаты, уступив только четырём наиболее развитым городам/провинциям Китая (посчитанным вместе), а также Сингапуру, Макао и Гонконгу (посчитанным отдельно от КНР).

Поскольку Китай и некоторые другие страны так и не были протестированы с достаточно честным охватом, то их из рейтинга следует исключить, равно как и входящие в состав КНР специальные административные районы Гонконг и Макао (отсюда и берётся 26-27-е место России).

Вообще, места стран в рейтинге PISA довольно заметно меняются в каждом очередном исследовании. Дело в том, что берутся не все школы страны целиком, а их случайная выборка (обычно около 200 школ), которая в крупных странах охватывает далеко не все регионы. Во многих государствах, очевидно, процесс тестирования ещё окончательно не отлажен и охват учащихся гораздо хуже, чем в России. А где-то, как, например, в наполненной мигрантами Швеции, дети из семей недавних приезжих намеренно были исключены из исследования (именно это, скорее всего, позволило шведам перейти из «жёлтой» группы середнячков в «зелёную» группу лидеров).

Кроме того, страны, в которых школьные тесты проводятся чаще, имеют определённое преимущество, да и способ тестирования тоже важен: где-то тесты PISA проходят на бумаге, где-то на компьютере. У нас в этот раз впервые перешли на компьютерный вариант, и, поскольку не везде в России подобное регулярно практикуется, это могло негативно сказаться на результате.

Суммируя вышесказанное: рейтинг в текущем виде несовершенен, и пройдёт ещё немало времени, прежде чем он сможет определять уровень школ в разных странах с такой точностью, чтобы смена позиции на несколько мест или на десяток баллов имела какое-то значение.

Пока же, судя по результатам 2018 года, мы можем более менее уверенно говорить лишь о том, что школы в России не хуже, чем в Австралии, США, Франции или Италии – наших ближайших соседях по рейтингу (как сверху, так и снизу).

2. Телеграм-канал «Сингулярность» указывает на важную новость – создание искусственных нейронов, которые можно использовать для трансплантации человеку:

https://t.me/singularnost/455

https://hi-news.ru/medicina/vpervye-sozdany-iskusstvennye-nejrony-prigodnye-dlya-transplantacii.html

Международная группа ученых изобрела искусственные нейроны на кремниевых чипах, которые ведут себя так же, как настоящие и пригодны для пересадки человеку.

Искусственные нейроны не только ведут себя так же, как биологические нейроны, но и практически не нуждаются в источнике питания.

Возможно, вскоре такое понятие, как «парализованный человек», начнёт уходить в прошлое.

Пока что речь идёт о применении этой технологии для лечения тяжёлых неврологических заболеваний. Но что будет на следующих этапах? Создание людей-киборгов с невероятными возможностями по контролю над своим телом? Создание искусственного мозга или «расширений» для человеческого мозга из этих нейронов?

3. Итак, по-прежнему не до конца понятно, как будет идти процесс роботизации в техническом отношении: насколько сильно роботы будут основаны на биотехнологиях – или же они будут выглядеть и функционировать как безжизненные железяки?

Впрочем, в ближайшие пару десятков лет нас скорее интересует социальная сторона роботизации – что станет со всеми этими людьми (водителями, продавцами, юристами), которых заместят роботы?

У профессора Александра Скоробогатова довольно оптимистичное мнение на этот счёт. Он считает, что благодаря законам капитализма, роботизация будет идти постепенно, и роботы будут лишать людей работы лишь по мере того, как это будет становиться выгодным:

https://asskorobogatov.livejournal.com/41344.html

Предприниматель сравнивает свою экономию на зарплате благодаря новой технологии с издержками внедрения этой технологии. Когда выбирают направление роботизации, руководствуются прибылью, т.е. заменяют человека на тех задачах, на которых отдача на сэкономленной зарплате намного превышает издержки создания соответствующих машин. Но такая высокая ожидаемая прибыль от роботизации будет далеко не на всех задачах, выполняемых человеком. На каких-то из них создание соответствующей машины будет слишком дорогостоящим, чтобы это было целесообразным, в других случаях люди выполняют задачу за небольшие деньги. Значит, из всех задач, выполняемых людьми, лишь ограниченная часть сулит рост прибыли при замене человека машиной. <…>

Замена человека машиной – это лишь одна ипостась прогресса, в другой же своей ипостаси прогресс создает для человека новые задачи. Иными словами, прогресс всегда вытесняет человека с одних поприщ, но создает для него новые. Позволяя людям перемещаться с одних задач на другие, это удерживает уровни занятости и зарплаты от чрезмерного снижения и способствует самому прогрессу.

Что в сухом остатке? Роботизация – это динамический процесс, который не столько заменяет людей машинами, сколько перемещает их с одних задач на другие. Если людей, оказавшихся на улице благодаря прогрессу, оказалось больше, чем тех, кто нашёл новую работу, люди подешевеют и процесс роботизации начнёт затухать до восстановления баланса.

Какие практические выводы отсюда следуют? Человеку, готовому выходить из зоны комфорта, приобретая новые навыки и переходя на новые задачи, всегда найдется место в экономике. Если нас и ждет повышенная безработица, то только за счет инертной массы, не желающей покидать насиженные места.

Возможно, подешевевшие из-за безработицы люди действительно смогут составить конкуренцию роботам в отдельных профессиях. Но я крайне не рекомендую вам, вашим детям или внукам оказаться в роли этих людей.

Поэтому, следуя совету профессора Скоробогатова и заветам дедушки Ленина, нам с вами остаётся лишь «учиться, учиться и ещё раз учиться». Это будет наилучшим ответом на социальный вызов роботизации.

Источник: Место для дискуссий

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