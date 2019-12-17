Во время драки с протестующими у здания Рады пострадали 17 полицейских

Во время столкновений у здания Верховной рады в Киеве пострадали 17 правоохранителей, сообщили в украинском МИД.
В ведомстве уточнили, что 26 правонарушителей задержали, передает РИА «Новости».
Напомним, участники митинга против продажи земли у здания Рады подрались с сотрудниками правоохранительных органов. Сообщалось, что участники митинга используют деревянные предметы, камни и бутылки в столкновении с полицией.
Правоохранители применяли слезоточивый газ, а организаторы акции пытались договориться с силовыми структурами.
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