Во время драки с протестующими у здания Рады пострадали 17 полицейских

Во время столкновений у здания Верховной рады в Киеве пострадали 17 правоохранителей, сообщили в украинском МИД.

В ведомстве уточнили, что 26 правонарушителей задержали, передает РИА «Новости».

Напомним, участники митинга против продажи земли у здания Рады подрались с сотрудниками правоохранительных органов. Сообщалось, что участники митинга используют деревянные предметы, камни и бутылки в столкновении с полицией.

Правоохранители применяли слезоточивый газ, а организаторы акции пытались договориться с силовыми структурами.

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