«Матч ТВ» и Twitch удалили незаконный контент. Им больше не грозит блокировка

17.12.2019, 16:36, Новости дня

Телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group, блокировка страницам данных сервисов не грозит. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

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"В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался", — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Rambler Group обвинила "Матч ТВ" в незаконном распространении контента — видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ" в период с августа по ноябрь 2019 года.

В понедельник Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на сайте телеканала "Матч ТВ" из-за нарушений авторских прав. С аналогичной претензией ООО "Рамблер интернет холдинг" подал в суд на Twitch за распространение пиратских трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования, по данным "Коммерсанта", включали взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch.



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