Пыль звезд-красных гигантов найдена на Земле. Ученые из Швейцарии рассказали о начале возникновения Солнечной системы и тайне рождения планет.

Историю, начавшуюся приблизительно четыре с половиной миллиардов лет назад со времени появления звезды по имени Солнце, описывает Nature Astronomy — авторитетный научный журнал Великобритании. Диск вокруг неё, образованный из пыли и газа, стал местом, где родились планеты, в том числе и колыбель человечества — Земля. Уровень развития науки позволяет сегодня ученым не только определить материал, из которого она была создана, но и установить его происхождение. Уникальный состав изотопов, присутствующий в звездной пыли, облегчает исследования.

Определено, что основную роль в процессе формирования Голубой планеты и всего, что на ней находится, сыграли гигантские красные звезды. Присутствие их частиц более заметно, чем на Марсе и астероидах, расположенных дальше от центра системы. Пыль, принесенная от светил, смогла выдержать излучения Солнца в отличие от других частиц.

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