Пыль звезд-красных гигантов найдена на Земле

17.12.2019, 16:30, Разное

Пыль звезд-красных гигантов найдена на Земле. Ученые из Швейцарии рассказали о начале возникновения Солнечной системы и тайне рождения планет.
Историю, начавшуюся приблизительно четыре с половиной миллиардов лет назад со времени появления звезды по имени Солнце, описывает Nature Astronomy — авторитетный научный журнал Великобритании. Диск вокруг неё, образованный из пыли и газа, стал местом, где родились планеты, в том числе и колыбель человечества — Земля. Уровень развития науки позволяет сегодня ученым не только определить материал, из которого она была создана, но и установить его происхождение. Уникальный состав изотопов, присутствующий в звездной пыли, облегчает исследования.

Определено, что основную роль в процессе формирования Голубой планеты и всего, что на ней находится, сыграли гигантские красные звезды. Присутствие их частиц более заметно, чем на Марсе и астероидах, расположенных дальше от центра системы. Пыль, принесенная от светил, смогла выдержать излучения Солнца в отличие от других частиц.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Причиненный пожаром ущерб тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» практически равен нынешней стоимости самого авианосца, заявили СМИ со ссылкой на источник в штабе Северного флота. «Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд рублей. При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика