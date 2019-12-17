Манукян назвал участие Пугачевой в старых новогодних шоу «спасением от старости»

Вадим Манукян прокомментировал отказ Аллы Пугачевой выступать в новогодних шоу. Эксперт назвал участие артистки в старых передачах «спасением от старости».

Как сказал представитель прессы, истории с петицией о зимних передачах на «Первом канале» уже 3 года. Вот только Манукяну кажется, будто прошла целая вечность после того, как он ее написал. По словам эксперта, раньше он мог бы оценить новость об отказе Пугачевой петь, однако сейчас вовсе этому не рад. Согласно мнению блогера, за прошедшее время ушли из жизни многие легенды отечественной эстрады. Знаменитость считает, что для некоторых людей творчество является «спасением от старости и немощи».

По предположению Манукяна, артистке была нужна такая активность, а он со своей петицией попал в больное место. Теперь блогер назвал свою затею ошибкой, вспоминая реакцию Аллы Борисовны и ее коллег. Он добавил, что Константин Эрнст изменил формат новогодних шоу с 2018 года, и теперь знаменитости снимаются на улицах Москвы. Об отказе Пугачевой принимать участие в съёмках «огоньков» пояснила ее PR-директор Елена Чупракова. Супруга Галкина пока никак не комментировала эту новость.

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