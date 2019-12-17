Дети раскрыли подробности жизни семьи в Ленобласти, в чьем доме хранился арсенал оружия

Дети из семьи в Ленобласти, где нашли арсенал с оружием, рассказали в СМИ о том, как проживали со своими родителями.
Никто из братьев и сестер в семье не посещал школу, сообщила одна из девочек телеканалу РЕН-ТВ.
«Я сама обучалась – учебники купила и обучалась сама. На прогулку ходили только на территорию. Один раз в неделю мы выезжали с мамой в церковь, и то не все», – отметила она.
Также дети добавили, что не слышали про оружие, и увидели его в первый раз. Дома у них был пневматический пистолет, который отец выдавал им в своем присутствии, и разрешал стрелять.
По словам девочек, отец иногда поднимал руку на мать и братьев, но сестер не трогал.
В понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия. Также в подвале особняка оперативники нашли тир, спортзал и окровавленные матрасы, а во дворе дома стоит деревянный крест. Также сообщалось, что глава семейства Андрей Бовт женат на двоюродной сестре и на протяжении семи лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.
Супруга хозяина дома, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, заявила, что ее муж держал домочадцев в страхе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Страдания женщины во френдзоне у хищного торта. sama_po_sebe16 Добрый день. Уже более года читаю Вас тут. Купила книгу. Очень много вещей смогла осознать — про опоры, про границы, про ресурсы. Мое письмо — о дружбе и френдзоне. Ибо ресурс любви у меня самый печальный, заблокированный, хотя, кажется, без ЗВ. (Без ЗВ люди вообще про ЗВ […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названы 10 советов для сохранения здоровья печени / 20 ноября
- В Екатеринбурге родители убили ребенка после попытки изгнать бесов / 28 ноября
- Ребенок насмерть замерз в сугробе под Нижним Новгородом / 3 декабря
- Екатерина Стриженова показала перенёсшего инсульт Николая Носкова / 27 ноября
- Ученые нашли защищающий от рака сухофрукт / 26 ноября
- Помпой к народу / 31 октября
- Стрелков заявил о тяжелых потерях россиян в Сирии: «больше 300 человек, 242 – сразу» / 30 октября
- Мнение: Секта СССР / 16 ноября