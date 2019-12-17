Дети раскрыли подробности жизни семьи в Ленобласти, в чьем доме хранился арсенал оружия

17.12.2019, 16:26, Новости дня

Дети из семьи в Ленобласти, где нашли арсенал с оружием, рассказали в СМИ о том, как проживали со своими родителями.

Никто из братьев и сестер в семье не посещал школу, сообщила одна из девочек телеканалу РЕН-ТВ.

  

«Я сама обучалась – учебники купила и обучалась сама. На прогулку ходили только на территорию. Один раз в неделю мы выезжали с мамой в церковь, и то не все», – отметила она.

Также дети добавили, что не слышали про оружие, и увидели его в первый раз. Дома у них был пневматический пистолет, который отец выдавал им в своем присутствии, и разрешал стрелять.

По словам девочек, отец иногда поднимал руку на мать и братьев, но сестер не трогал.

В понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия. Также в подвале особняка оперативники нашли тир, спортзал и окровавленные матрасы, а во дворе дома стоит деревянный крест. Также сообщалось, что глава семейства Андрей Бовт женат на двоюродной сестре и на протяжении семи лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Супруга хозяина дома, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, заявила, что ее муж держал домочадцев в страхе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Страдания женщины во френдзоне у хищного торта. sama_po_sebe16 Добрый день. Уже более года читаю Вас тут. Купила книгу. Очень много вещей смогла осознать — про опоры, про границы, про ресурсы. Мое письмо — о дружбе и френдзоне. Ибо ресурс любви у меня самый печальный, заблокированный, хотя, кажется, без ЗВ. (Без ЗВ люди вообще про ЗВ […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика