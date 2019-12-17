ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ-5 лучших практик с 9 по 15 декабря 2019 года попали: развитие мобильной медицины, Амурская область; демографические инициативы главы республики, Республика Коми; карта талантов Подмосковья, Московская область; образовательная онлайн-платформа, Ленинградская область; навигатор социальных услуг, Нижегородская область.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что власти региона, оценив интерес населения к проекту «Онкологический патруль», в будущем году запустят два новых медицинских проекта. Глава региона предложил с учетом территориальной протяженности области в следующем году расширить «Онкологический патруль», а также реализовать проекты «Мобильная стоматология» и «Мобильные пункты вакцинации». Василий Орлов отметил, что в Приамурье также обновляется автомобильный парк скорой медицинской помощи. Через Минпромторг РФ регион получил 16 автомобилей, за счет средств областного бюджета приобретено семь санитарных машин.

«Повышение мобильности в оказании медицинских услуг является одним из самых перспективных инструментов для повышения эффективности оказания помощи, профилактики, доступности услуг. Тем более, когда речь идет о такой важной специализации как онкология. Повышение мобильности позволяет получить для граждан услугу соответствующего качества», – прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

С 1 января 2020 года в Республике Коми в полном объеме заработает новый комплекс мер социальной поддержки семей с детьми, разработанный по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова. В числе новых мер поддержки – ежемесячное пособие на питание в размере 1 тыс. рублей беременным женщинам. Его будут выплачивать каждой женщине, которая ждет ребенка при сроке беременности не менее 12 недель, состоящей на учёте по беременности и родам в медицинской организации Республики Коми. Назначаться это пособие будет без учета каких-либо критериев нуждаемости. Помимо этого, с будущего года до 650 рублей в месяц увеличится пособие на питание малоимущим кормящим матерям. Получать его смогут все женщины этой категории. Ранее этот вид помощи малоимущие беременные женщины и малоимущие кормящие матери могли получить только по медицинским показаниям на основании врачебного заключения.

Правительство региона увеличит объем средств, выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей. В 2020 году на эти цели направят 437 млн рублей, что почти на треть больше, чем в этом году. Приоритетным направлением оздоровления и отдыха детей из Республики Коми будут являться южные регионы, расположенные на Черноморском и Азовском побережьях.

Со следующего года произойдет увеличение размера пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте школьникам из многодетных семей. Размер пособия на проезд детям-учащимся из многодетных семей составит 500 рублей, кроме того, расширится категория получателей, которым оно назначается.

«Меры социальной поддержки – не только ответ на нужды граждан, но и в какой-то мере меры по привлечению внимания к важным темам, носящие воспитательный характер. Новый комплекс мер соцподдержки семей с детьми, разработанный по инициативе главы Республики Коми – одна из таких историй. Ежемесячное пособие на питание в размере 1 тыс. рублей беременным женщинам – сама по себе сумма небольшая, но это дополнительное внимание семьи и общества к необходимости соблюдения режима питания и влияния его на здоровье будущего ребенка, а также мотивация к более ранней постановке на учет, что обеспечивает мониторинг состояния малыша и матери. И такие меры тоже капля по капле выведут общество на новый уровень внимания к здоровью детей и матерей», – отметила политконсультант Алена Август.

В Московской области запущен пилотный проект по созданию единой платформы для развития человеческого потенциала «Карта талантов Подмосковья». Проект представляет собой информационную систему, которая включает данные по планам и интересам школьников, кадровому потенциалу региона, текущим экономическим трендам. Это позволит руководителям эффективнее принимать управленческие решения на основе полученных данных, а школьникам – эффективнее планировать свою профессиональную деятельность. В работы по созданию платформы войдут исследования текущей экономической ситуации и рынка образования в Подмосковье, тестирование школьников и внедрение системы профессиональной навигации, а также обучение специалистов на местах. Ожидается, что индивидуальные траектории развития для учеников 7-11 классов будут построены в 38 муниципалитетах.

«Решение, которое сочетает в себе информационный ресурс и механизм профориентации для школьников средней и старшей школ. Решение не затратно для бюджета (информационные ресурсы уже прописаны в бюджете). Такая практика легко тиражируема и актуальна для семей старшеклассников», – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В Ленинградской области заработала образовательная онлайн-платформа «Современное образование Ленинградской области», которая станет единой точкой доступа в сети Интернет к услугам и сервисам для всех участников образовательного процесса. Система объединила региональную базу образовательных организаций, единый информационный образовательный портал, электронную школу, электронный детский сад, электронную запись в школу, социальный навигатор и федеральный реестр инвалидов. Ресурсы и сервисы информационной системы представлены на едином информационном образовательном портале Ленинградской области https://obr.lenreg.ru/ Он разделен на функциональные блоки – дошкольное, общее и профессиональное образование, чтобы максимально упростить пользование сайтом. На платформе представлены услуги и сервисы для всех участников образовательного процесса: от детей, их родителей и педагогов – до органов управления образованием. Родители теперь могут в режиме онлайн подобрать образовательные программы для детей, записать их в школу и на занятия в кружках и секциях, построить индивидуальные траектории развития. Для выпускников и студентов доступны профдиагностические тесты, онлайн-консультации от лучших региональных наставников в сфере образования, знакомство с профессиями и ведущими работодателями Ленинградской области, подбор практик и стажировок и многое другое. Для сотрудников сферы образования упростится работа по формированию и отправке отчетности

«Государственные услуги должны идти по пути максимального удобства для граждан. Эта онлайн-платформа устроена по принципу «одного окна» – школа, детский сад, кружки. Это поможет родителям планировать образование детей более эффективно и экономить время», – отметила политолог Анна Федорова.

В Нижегородской области появится навигатор социальных услуг. Навигатор представляет собой интерактивный каталог, содержащий лучшие социальные практики предпринимателей и некоммерческих организаций. Навигатор позволит сэкономить время на поиске нужной организации и подобрать наиболее соответствующую необходимым запросам клиента услугу. В нем будет представлена подробная информация об организации: год основания, состав команды, контакты, местонахождение и, что немаловажно, – результаты и достижения организации.

«Объем мер социальной помощи населению довольно большой. Однако давно известна проблема неспособности власти адекватно донести информацию об этом до населения, реализовать свою функцию, прописанную, между тем, в Конституции. Развитие систем агрегаторов информации о социальной поддержке и повышение доступности этих данных для получателей – верное направление в работе власти Нижегородской области», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

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