Мнение: Такая сочная и доступная

Началось дамы и господа: Украину рвут на части ради газа. «Нафтогаз Украины» подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области. А вы думали демократия будет бесплатной?

Летом уходящего года дочерняя структура «Нафтогаза» безуспешно претендовала на разработку данного месторождения, но американская фирма Ukrainian Energy (UE) оказалась более авторитетной, как так вышло? Может это связано с тем, что одним из основателей UE является родившийся на Украине предприниматель Майкл Блейзер, который вовремя подсуетился и попал в список советников, предложенных молодому президенту – Владимиру Зеленскому.



Майкл Блейзер

Лоббировал Блейзера в качестве профессионала и знатока энергетического рынка бывший министр энергетики США Рик Перри. Что за игры такие происходят в украинском истеблишменте – известно только им, но вот факт того, что американцы получают доступ к разработкам украинских месторождений – говорит о многом.



Рик Перри

Неважно как, через лоббирование или военное вторжение – США стремятся превратить весь континент в свою карманную бензоколонку. В Ираке получилось называть себя героями после войны из-за выдуманного химического оружия, а в Украине хватило и «печенья».

Это если кто забыл Виктория Нуланд, уже бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Ешьте — не обляпайтесь.

Источник: Теория элит

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