Нейробиологи из США признали невозможность объяснить работу мозга

Нейробиологи в очередной раз признали невозможность объяснить механизм работы мозга. На этот раз исследования на данную тему проводились научными сотрудниками Института Аллена в США.

Как определили специалисты, около 90 % нейронов зрительной коры головного мозга функционируют не по той схеме, которая традиционно признана наукой, а каков именно этот механизм – на сегодняшний день никто из учёных точно сказать не может. В рамках исследования нейробиологами анализировалась активность 60 000 разных зрительных нейронов лабораторных мышей, смотревших на простые изображения, фотоснимки и видеоролики.

Как оказалось, лишь около 10 % нервных клеток функционировали в соответствии с предложенной более полвека назад научной моделью, заключающейся в следующем: в головном мозге имеются нейроны, которые реагируют на особые виды изображений – к примеру, на чёрную полоску либо точку на белом фоне; сперва клетками распознаются определённые элементы, затем нейронными сетями высокого уровня формируется целостная картина. Данную модель современные разработчики взяли за основу для создания искусственных нейросетей, задействованных в распознавании изображений. Но через некоторое время учёные выяснили, что классическому представлению соответствуют далеко не все единицы центральной нервной системы.

По результатам нового исследования, поведение порядка 65 % нейронов оказывалось более специализированным, нежели предполагали специалисты. Остальные 35 % нервных клеток не реагировали достоверно на визуальные стимулы, и в чём их функция – учёным выяснить не удалось.

«Мы не считаем, что предложенная ранее модель неверна, просто на самом деле ей следует только малая популяция зрительных нейронов», – отметили американские нейробиологи. К слову, ранее клинический психолог Джон Рэндольф озвучил 3 правила для сохранности здоровья мозга до глубокой старости.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 18 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН в Twitter. За проголосовали делегаты 65 стран, против – 23. #ТЕРМІНОВО Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За […]