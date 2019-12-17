Собчак о браке с Богомоловым: «В 40 лет вышла замуж «с прицепом»

Ксения Собчак появилась на шоу «Прожарка», где смогла пошутить вместе с ведущими. Журналистка высказалась о браке с Константином Богомоловым, отметив, что «в 40 лет вышла замуж «с прицепом».

Выпуск передачи покажут по телевизору в новогоднюю ночь, а сейчас можно узнать о том, что происходило на съёмках, где звезду «Дома-2» жестко высмеяли. Собчак не понимает, почему среди россиян так мало людей с самоиронией, ведь она сама любит дерзко пошутить. Однако часто люди обижаются и сами боятся так же высказываться в ответ. В студии комики припомнили супруге Богомолова все скандалы с ее участием, в том числе бракосочетание в готическом стиле. Юморист Филипп Воронин размышлял над тем, сколько романов было у Собчак и придумал на эту тему довольно жесткую шутку, будто из-за любвеобильности в столичных ЗАГСах телеведущей разрешают ставить подпись карандашом. Затем Зоя Яровицына сказала, что на свадьбе с режиссёром светская львица решила исполнить провокационный танец, так как гости не хотели уходить с праздника.

Актрисе было очень интересно слушать о себе веселые истории и отвечала она не менее остроумно. По словам избранницы Богомолова, общественность возмутила ее брачная церемония, поскольку знаменитости удалось «в 40 лет выйти замуж с «прицепом». Это выражение касалось сына от прошлого союза Платона Виторгана.

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