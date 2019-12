Кристен Стюарт по версии Ассоциации голливудских критиков стала актрисой десятилетия

Американская актриса Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия. Об этом сообщили на Twitter-странице Ассоциации голливудских критиков.

«Мы с гордостью объявляем, что Кристен Стюарт получит награду «Актриса десятилетия» на нашей церемонии 9 января 2020 года. Впечатляющая фильмография Стюарт включает «Сиберг», «Персонального покупателя», «Облака Зильс-Марии», «Беглецов» и «Ангелов Чарли», – говорится в посте.

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart’s impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie’s Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d

— Hollywood Critics Association (@LAOFCS) 13 декабря 2019 г.

Кристен Стюарт — американская актриса. Она стала широко известна после роли Беллы Свон в фильмах вампирской саги «Сумерки». В 2010 году Стюарт была удостоена специальной награды BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Она обладательница французской кинопремии «Сезар» (2015).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

