Врач вынес вердикт опустившей руки Алине Загитовой

По мнению специалиста, спортсменка сможет продолжить карьеру лишь при одном условии. Если Алина Загитова окружит себя заботливыми профессионалами, которые будут выполнять роль замещающего родителя.

«Посмотрите, скажем, на Алексея Мишина: он теплый, эмпатичный, поддерживающий. Он умеет удовлетворять потребности своих спортсменов, не подавляя их при этом», – отметила доктор.

Комментатор сравнила реакции на провалы двух фигуристок: Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой, которая всегда спокойно относится к неудачам. По мнению Кожевниковой, крайне сложно при потере эффективности выйти из состояния, когда чувствуешь себя никчемным, если оно присутствует с детства. Чтобы избавиться от этого ощущения необходимо попасть в среду, где тренер фокусирует на процессе, а не результате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает мое интервью», и «почему я завершила карьеру». Я очень волновалась, но все же четко донесла свои мысли, которые впоследствии были по-разному интерпретированы другими СМИ: «Я приостанавливаю свое участие в соревнованиях. Я никуда не ухожу, но я не участвую в чемпионате России и без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на Чемпионат мира, потому что я всегда отбираюсь по спортивному принципу». Для меня фигурное катание –это моя жизнь, и большой спорт –то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золото��и золото ЧМ��, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров. Following my latest TV appearance I am getting a lot of questions. For me Figure Skating is all about what I always worked for and continue working for since I was 4 years old. Forever I will be very grateful to my coaches for the tremendous job we have done and I am not planning either to stop or retire. I am still part of team Russia and still I can take part in international competitions for team Russia. I am continuing my figureskating way with the great support from my coaches ❤// 先日のテレビ出演後、「一体どういうことか」「なぜ引退したのか」という多くの質問を頂いています。 テレビ出演の際、私は不安で、自分の考えをはっきりと伝えることができませんでした。 私にとって、フィギュアスケートは私の人生そのものであり、プロフェッショナルなスポーツ選手になるために、4歳から常に努力を続けてきました。オリンピックの金メダル��を含む、私のすべてのタイトルは偶然ではありません。コーチ陣に対し、私たちが一緒に成し遂げたことへ、一生感謝し続けたいと思っています。そして、私は活動休止も「引退」するつもりもありません。休止すること、引退することは、一切考えていません。フィギュアスケートにおいて、可能な限りすべてのタイトルを獲得したアスリートとして、私は常に表彰台の一番上に立ちたいですし、そのために、さらにハードなトレーニングをする必要があります。私は、今もなお、ロシア代表の一員であり、ロシア代表として国際大会に出場できます。引き続き、コーチの皆様、パートナーの皆様、ファンの皆様❤からの素晴らしいサポートとともに、私のフィギュアスケート人生⛸��を続けていきます。

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 15 Дек 2019 в 6:27 PST

«Все идет из детства. Тебя любят безусловно, даже если ты проиграл. Наверняка у Лизы после неудачных соревнований тоже проскакивают мысли из серии «какая я дебилка». Но она умеет с этим жить, абстрагироваться от них и идти дальше», – утверждает спортивный психолог.

