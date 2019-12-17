Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере

17.12.2019, 16:12, Разное

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали нефтяной танкер Duke. Злоумышленники захватили 20 членов экипажа. 

В МИД Индии подтвердили захват индийских моряков. В последние годы Гвинейский залив стал одним из самых опасных мест для коммерческого судоходства, напоминает РИА ФАН. 



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