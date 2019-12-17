Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали нефтяной танкер Duke. Злоумышленники захватили 20 членов экипажа.
В МИД Индии подтвердили захват индийских моряков. В последние годы Гвинейский залив стал одним из самых опасных мест для коммерческого судоходства, напоминает РИА ФАН.
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Последнее: В Москве зафиксирован температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, которая ведется с 1879 года, сообщили в столичном метеобюро. В 20.00 опорная метеостанция на ВДНХ зафиксировала +5,4 градуса, ранее близкое к этому значение температуры наблюдалось 18 декабря 1886 года и составляло 5,3 градуса, передает «Интерфакс». Отмечается, что аномально теплая погода сохранится в Москве и в […]
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