Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали нефтяной танкер Duke. Злоумышленники захватили 20 членов экипажа.

В МИД Индии подтвердили захват индийских моряков. В последние годы Гвинейский залив стал одним из самых опасных мест для коммерческого судоходства, напоминает РИА ФАН.

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