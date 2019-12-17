Пушилин: После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто враг

Донецкая народная республика (ДНР) будет двигаться в одном направлении с Россией, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе совместной пресс-конференции с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником.

«После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева», – приводит слова Пушилина ТАСС.

«Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат Минским соглашениям», – отметил Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также добавил, что Донбасс продолжит интеграцию с Россией, несмотря на недовольство нынешней украинской власти.

«Мы выступаем за необходимость соблюдения Минских соглашений, решений «нормандского формата» и обязательного согласования с представителями обеих республик всех аспектов наступления мира», – сказал Пасечник.

«При этом мы считаем, что интеграция с Российской Федерацией абсолютно не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнеры или нет», – подчеркнул он.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что законопроект о децентрализации власти, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о его стремлении узурпировать власть. По словам главы ЛНР, законопроект является «очередной подменой смысла и сути Минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе».





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